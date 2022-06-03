В школах Татарстана могут увеличить количество кадетских классов пограничной службы

Как стало известно «Реальному времени», в школах республики могут увеличить количество кадетских классов пограничной службы при содействии Содружества пограничников Татарстана. По просьбе издания в Минобрнауки Татарстана прокомментировали инициативу.



— Одной из составляющих качественного образования, направленного на формирование гражданской идентичности воспитанников, является система профессиональной ориентации кадетов. В кадетских школах Татарстана реализуются различные направления кадетского образования — от общевойскового, МЧС, МВД, пограничного, ВДВ до спецназа, ГРУ, ВМФ и другие. В настоящее время рассматривается вопрос об увеличении числа классов пограничной службы в общеобразовательных организациях Республики Татарстан со специальным наименованием «кадетская школа», «кадетская школа-интернат».

В министерстве подчеркнули, что «решение об открытии таких классов будет напрямую зависеть от кадрового потенциала вышеназванных организаций». Пока окончательное решение об увеличении числа «пограничных» кадетских классов не принято.



Инна Серова