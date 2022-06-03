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В школах Татарстана могут увеличить количество кадетских классов пограничной службы

16:51, 03.06.2022 1
В школах Татарстана могут увеличить количество кадетских классов пограничной службы
Фото: vk.com/pograntatarstan

Как стало известно «Реальному времени», в школах республики могут увеличить количество кадетских классов пограничной службы при содействии Содружества пограничников Татарстана. По просьбе издания в Минобрнауки Татарстана прокомментировали инициативу.

— Одной из составляющих качественного образования, направленного на формирование гражданской идентичности воспитанников, является система профессиональной ориентации кадетов. В кадетских школах Татарстана реализуются различные направления кадетского образования — от общевойскового, МЧС, МВД, пограничного, ВДВ до спецназа, ГРУ, ВМФ и другие. В настоящее время рассматривается вопрос об увеличении числа классов пограничной службы в общеобразовательных организациях Республики Татарстан со специальным наименованием «кадетская школа», «кадетская школа-интернат».

В министерстве подчеркнули, что «решение об открытии таких классов будет напрямую зависеть от кадрового потенциала вышеназванных организаций». Пока окончательное решение об увеличении числа «пограничных» кадетских классов не принято.

Инна Серова
ОбществоОбразование Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:17
    это что. в связи со спецоперации? нефиг было Артиллерийской училище уничтожать!
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