Обладателем гран-при Казанского фестиваля мусульманского кино стал иранский фильм

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Гран-при XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино (КМФМК) взял иранский фильм «Без предварительной договоренности» режиссера Бехруза Шоайби как «Лучший полнометражный игровой фильм», сообщили в пресс-службе фестиваля.

Главный приз вручал глава жюри, сенегальский режиссер Мусса Туре. Победитель получил сертификат в 1 млн рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По сюжету картины, девочка Ясмин в 6 лет переезжает в Берлин. Однако спустя время ей пришлось вернуться в Иран на похороны отца. У ее сына аутизм, поэтому отправляться в дальние путешествия ей сложно. По приезде в Иран Ясмин, которая едва знала отца, с удивлением обнаруживает оставленное ей наследство. Недолгое и нежеланное пребывание на родине отца и знакомство с его друзьями заставляют Ясмин по-новому взглянуть на жизнь и смерть.

Также на КМФМК награды получили:

«Мишка» казанского режиссера Юлии Захаровой стал «Лучшим национальным фильмом»;

в номинации «Лучший документальный национальный фильм» победу присудили проекту «Хаситэ: Легенды Татарстана (Татарстан), режиссера Лейлы Салахатдиновой;

«Лучший короткометражный национальный фильм» — картина «Мой народ — татары. Код успеха» (Татарстан) Олега Кондрашова;

«Лучший национальный фильм для детей» — Әлдермештән Әлмәндәр (Татарстан) Сергея Киатрова;

приз Всемирного конгресса татар присужден картине «Юллар чатында» (Татарстан), режиссер Нурания Замалеева;

«Приз зрительских симпатий» получил татарстанский фильм «823 км» Ирека Хафизова и Амира Галиаскарова;

приз раиса Республики Татарстан «За гуманизм в киноискусстве» получил фильм «Несчастный жених» (Узбекистан) (режиссер Хуснора Розматова);

награду «Лучший режиссер полнометражного игрового фильма» получил Маянгламбам Роми Мейтеи за фильм «Наш дом» (Индия);

приз КМФМК за «Лучший сценарий полнометражного игрового фильма» получили Бахтиер Каримов и Мухиддин Музаффар за приз «Фортуна» (Таджикистан);

«Лучшим оператор полнометражного игрового фильма» признан Павел Медведев за фильм «Ада» (Россия);

победу в номинации «Лучший актер полнометражного игрового фильма» завоевал Ваггелио Андреаки за фильм «Достоинство» (Греция);

лучшей актрисой названа Пега Ахангарани, сыгравшая в фильме «Без предварительной договоренности» (Иран);

фильм «Бебия, Бабуа, Анзорик, Я и мама» (Россия) режиссера Рауля Гейдарова признан лучшим в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм»;

приз в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» получила картина «Беглецы» (Россия) Юлии Бобковой.;

«Душа природы. Бакди» (Алжир), режиссер Салах Буфелла, одержал победу как «Лучший короткометражный документальный фильм»;

приз Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ отдали фильму «Чечня и мир» (Россия) Дмитрия Семибратова;

специального упоминания жюри удостоен фильм «Последние почтальоны» (Ирак), режиссер Саад Аль-Эссами.

XIX Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходил в столице Татарстана с 5 по 9 сентября. В оргкомитет в этом году поступили 712 заявок из 44 стран. Картины Казанского международного фестиваля мусульманского кино впервые покажут в кинотеатрах всех муниципалитетов Татарстана.



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Илина Хакимова