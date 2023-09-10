Президент Бразилии планирует приехать на саммит БРИКС в Казани в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что планирует лично приехать на саммит БРИКС в России, который в следующем году пройдет в Казани. Также бразильский лидер выразил желание пригласить российского коллегу Владимира Путина на следующий саммит G20, который должен пройти в Бразилии.

— Он [Путин] будет приглашен, потому что в следующем году саммит БРИКС будет организован в России раньше саммита G20 в Бразилии. Я приеду на саммит в БРИКС в России, — заявил бразильский президент в интервью индийскому телеканалу Firstpost.

Он также выразил мнение, что лидеры Индии, КНР, ЮАР, Саудовской Аравии и других стран блока также посетят Россию для участия в саммите.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также Лула да Силва гарантировал со свое стороны, что Путин может беспрепятственно приехать в Бразилию:

— Что я могу вам сказать, так это то, что если я стану президентом Бразилии, а он приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют, — заявил Лула да Силва (цитата по Reuters).



Раис Татарстана Рустам Минниханов также ожидает приезда в Казань председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в 2024 году. Он подчеркнул, что визит может состояться в рамках саммита БРИКС в столице республике.

Следующий саммит глав государств БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года, однако конкретные даты пока не согласованы. Глава МИД России Сергей Лавров гарантировал, что саммит в столице Татарстана пройдет с успехом.



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Илина Хакимова