Рустам Минниханов рассказал о возможном визите Си Цзиньпина в Казань

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов ожидает приезда в Казань председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в 2024 году. Он подчеркнул, что визит может состояться в рамках саммита БРИКС в столице республике.

— Мы активно ведем подготовку к мероприятию. Уверен, участие в нем высокой китайской делегации во главе с председателем Китая товарищем Си Цзиньпином пройдет на самом высоком и результативном уровне, — передает слова Минниханова его пресс-служба.

Также татарстанский лидер выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и китайскому лидеру за помощь в проведении форума РОСТКИ. Он добавил, что Татарстан старается вносить вклад в развитие российско-китайского взаимодействия.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы приняли участие в российско-китайском бизнес-форуме, который открыл председатель правительства России Михаил Мишустин. В ноябре запланирован наш визит в Китай для участия в ярмарке высоких технологий в Шеньчжене. Также нас пригласили к себе наши коллеги из Синьцзян-Уйгурского автономного района. В свою очередь нас в разные годы посещали высшие руководители Китая, — сказал раис республики.

Следующий саммит глав государств БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года, однако конкретные даты пока не согласованы. Глава МИД России Сергей Лавров гарантировал, что саммит в столице Татарстана пройдет с успехом.



В рамках российско-китайского международного форума в Казани Татарстан подписал соглашения о сотрудничестве с семью провинциями Китая. В список вошли: Шаньдун, Хунань, Сычуань, Аньхой, Хэйлунцзян, Чжэцзян и Чунцин.



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Айрат Назипов