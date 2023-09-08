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УНИКС одержал победу над «Пармой»

18:06, 08.09.2023
УНИКС одержал победу над «Пармой»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Баскетболисты казанского УНИКСа переиграли «Парму» на Кубке Александра Хайретдинова в Нижнем Новгороде. Полуфинальный матч закончился со счетом 80:77.

Завтра подопечные Велимира Перасовича встретятся в финале с победителем пары «Пари НН» — «Минск». Игра состоится в 18.45.

На следующей неделе УНИКС дебютирует в Кубке Владимира Кондрашина и Александра Белова в Санкт-Петербурге. 15 сентября в 1/2 финала турнира соперником казанцев станет «Пари Нижний Новгород».

Уже 22 сентября татарстанские спортсмены сыграют в Суперкубке Единой лиги ВТБ. УНИКС встретится в четвертьфинале с «Пари НН».

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Айрат Назипов
СпортБаскетбол Татарстан

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