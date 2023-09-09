«Готов биться за клуб»: Егор Сорокин рассказал о возвращении в казанский «Рубин»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео FC Rubin Kazan/YouTube.com

Защитник казанского «Рубина» поделился эмоциями от возвращения в команду. Он пообещал не жить прошлыми заслугами, а приносить пользу клубу «начиная с нуля».

— Буду делать все от себя зависящее на футбольного поле. Для меня все начинается с нуля, я не живу прошлыми заслугами. Готов работать и приносить пользу команде. Готов биться за клуб, — сказал он в интервью клубной пресс-службе.

Об интересе «Рубина» Сорокин узнал полгода назад. Он признался, что смотрел некоторые игры казанской команды.

— Боевая команда, за счет командных взаимодействий можно выбраться из нижней части таблицы. Команда не на своем месте находится в таблице. Дай бог, буду помогать клубу, партнерам, чтобы подняться повыше, — подчеркнул новичок «Рубина».

Накануне «Рубин» объявил о возвращении Егора Сорокина. Защитник играл в футболке «красно-зеленых» с 2014 по 2020 год. Он провел за «Рубин» 66 матчей, в которых забил семь мячей.

После ухода из татарстанского клуба футболист выступал за «Краснодар». За «быков» он отыграл 56 матчей, но результативными действиями не отметился. В последнее время играл за вторую команду краснодарцев.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов