Рустам Минниханов поручил провести выборы на высоком уровне

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести выборы в регионе на высоком организационном уровне. Об этом он заявил на совещании в Доме правительства республики.

— ЦИК РТ, главам муниципальных образований, правоохранительным органам и подразделениям МЧС следует оказать избирательным комиссиям необходимое содействие для проведения голосования на высоком организационном уровне в соответствии с требованиями закона. Необходимо обеспечить меры безопасности на избирательных участках и общественных местах, — сказал татарстанский лидер.

Единый день голосования состоится 10 сентября. В республике пройдут дополнительные выборы депутатов местного самоуправления. Предстоит избрать 161 депутата в 37 муниципальных образованиях. В организации голосования будут задействованы 175 участковых и 41 территориальная избирательная комиссия.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в качестве кандидатов на замещение мандатов муниципальных депутатов зарегистрировали 548 человек. В избирательной кампании участвуют шесть политических партий и 144 гражданина в порядке самовыдвижения.

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Айрат Назипов