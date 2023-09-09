ВС России уничтожили несколько украинских катеров — они планировали атаковать Крымский мост

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Со 2 по 9 сентября корабли Черноморского флота уничтожили три украинских безэкипажных полупогружных катера в южной части Керченского пролива. Они пытались атаковать Крымский мост, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, российские самолеты уничтожили четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ, общей численностью до 50 украинских военнослужащих. Их ликвидировали западнее Крыма.

За неделю ВС России поразили беспилотниками и высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования объекты радиотехнической разведки Украины, портовой инфраструктуры, производства безэкипажных катеров, склады хранения боеприпасов и западного вооружения, а также нанесли удары по базам подготовки диверсионных групп ВСУ и террористов из РДК.



— В результате ударов была нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки, а также материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях, — сказано в сообщении.

В начале недели в Минобороны России сообщили, что самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре военных катера с украинскими десантниками в Черном море. Они следовали в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья.



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Айрат Назипов