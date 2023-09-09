В Татарстане будут судить директора «Службы капитального строительства Тукаевского района»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстанские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 66-летнего директора МУП «Служба капитального строительства Тукаевского муниципального района». Его обвиняют по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).

— По версии следствия, в 2019—2023 гг. обвиняемый без разрешения и согласования с исполкомом района в отсутствии каких-либо оснований 13 раз издавал незаконные приказы о поощрении себя премиями по случаю праздничных дат, результатов работы за отчетный период времени, а также вообще без какого-то либо повода, причинив ущерб возглавляемому предприятию на сумму более 300 тыс. рублей, — озвучил версию следствия старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Обвиняемый полностью признал вину и возместил причиненный ущерб. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В марте в присвоении и растрате обвинили заместителя председателя «Территориального общественного самоуправления №10». Как считает следствие, в 2020 году организация, в которой обвиняемая работала, стала призером республиканского конкурса на лучшее территориальное общественное самоуправление. В связи с этим ей выдали грант на благотворительность и иные цели. Зампредседателя подготовила приказ о премировании себя и председателя в общей сложности на 45 тысяч рублей.



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Айрат Назипов