В Татарстане зампредседателя ТОС пойдет под суд по делу о растрате

Фото: СУ СК России по Татарстану

Заместителя председателя «Территориального общественного самоуправления № 10» в Лениногорском районе Татарстана обвинили в присвоении и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Как считает следствие, в 2020 году организация, в которой обвиняемая работала, стала призером республиканского конкурса на лучшее территориальное общественное самоуправление. В связи с этим ей выдали грант на благотворительность и иные цели. Зампредседателя подготовила приказ о премировании себя и председателя в общей сложности на 45 тыс. рублей, а еще заявление от имени руководителя с просьбой перевести причитающиеся ему средства на ее счет, который в дальнейшем подписала за него.

Также она подготовила заявление от родственницы и двух знакомых, как бы от малоимущих, с просьбой о помощи в приобретении ноутбуков. От имени руководителя женщина подписала ряд фиктивных документов, на основании которых приобрела три ноутбука на более чем 89 тыс. рублей. Один она передала родственнице, а оставшимися воспользовалась по своему усмотрению. Никто из граждан не относился к категории малоимущих.

Фото: СУ СК России по Татарстану

Причастность к совершению преступления обвиняемая признала и возместила ущерб. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В феврале депутата совета Сарабикуловского сельского поселения Лениногорского района Татарстана обвинили в присвоении и растрате денег, которые выделялись на покупку сена для крупного рогатого скота.

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Маргарита Головатенко