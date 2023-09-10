Врач назвал способы распознать зарождающееся ожирение

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал, за какими параметрами тела стоит следить, чтобы не допустить набора лишнего веса и возможного ожирения. По его словам, в этом случае рекомендуется уделять внимание изменениям объема талии и индекса массы тела.

— Важным способом контроля нормальной массы тела является определение индекса массы тела. У женщин он составляет 20—22 единицы, у мужчин — от 23 до 25 единиц. Еще один важный показатель — объем талии. У мужчин он не должен превышать 94 см, у женщин — 80 см, — сказал он в интервью RT.

Если соответствующие показатели превышают норму, можно говорить о повышенном риске возникновения абдоминального ожирения — скопления жировой ткани вокруг внутренних органов. Это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету и другим метаболическим нарушениям, подчеркнул врач.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

При первых признаках набора веса собеседник посоветовал сократить количество легких углеводов (белый хлеб, выпечка, фастфуд) в рационе и повысить физическую активность. На первых порах этого должно быть достаточно, чтобы взять вес под контроль.

— Если вес не нормализуется, стоит проконсультироваться с диетологом или нутрициологом и добавить БАДы для восполнения дефицита нутриентов, необходимых для снижения массы тела. Если вес продолжает расти, то стоит обратиться к эндокринологу, который, возможно, выявит нарушения в работе щитовидной железы, — сообщил Чудаков.

В России избыточная масса тела или ожирение наблюдается у 50% женщин. Больше всего эта проблема распространена среди жителей мегаполисов.



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Айрат Назипов