В России ожирение наблюдается у половины женщин

В России избыточная масса тела или ожирение наблюдается у 50% женщин. Об этом сообщает Daily Moscow со ссылкой на врача-эндокринолога АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталию Тананакину.

По ее словам, в стране на данный момент фиксируется большое количество людей с избыточной массой тела. Больше всего эта проблема распространена среди жителей мегаполисов.

— В большем количестве это наблюдается у женщин. 50% женщин трудоспособного возраста в городах имеют ожирение или избыточную массу тела, — подчеркнула она.

Напомним, в России в 2022 году на 10,7% возросла первичная заболеваемость ожирением. В отчете Минздрава также подчеркивается, что ожирение может привести к развитию сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и снижению фертильности.

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Елизавета Пуншева