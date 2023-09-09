На Kazan Digital Week зарегистрировались более 7 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На международный форум Kazan Digital Week зарегистрировались свыше 7 тысяч человек, в том числе представители 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Такие данные привел президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на республиканском совещании в Доме правительства республики.

Он добавил, что на мероприятии ждут производителей и пользователей цифровых технологий, программного обеспечения и высокотехнологичной продукции. На форум было подано 255 статей на русском и английском языках.

В период проведения форума на экспозиционной площадке Kazan Expo будет проходить выставка высокотехнологических разработок, программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, действующих образцов техники и оборудования. Планируется представить около 200 компаний по 10 тематическим направлениям с демонстрацией собственных разработок.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также программа форума предполагает проведение конкурса «ИТ компания лидер», марафона хакатонов и питч-сессий «Kazan Digital Legends».

Напомним, в этом году Kazan Digital Week впервые пройдет в статусе федерального мероприятия (с 20 по 22 сентября). Оргкомитет по подготовке международного форума возглавляет министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

Он ожидает, что Kazan Digital Week может стать наиболее массовым IТ-мероприятием в регионах, так как на выставке в рамках форума будут представлены популярные направления. Речь идет о кибербезопасности, индустрии 4.0, цифровом госуправлении и электронном здравоохранении.



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Айрат Назипов