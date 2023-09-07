Даниил Медведев победил Рублева и вышел в полуфинал US Open
Первая ракетка России Даниил Медведев победил соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале US Open в Нью-Йорке.
Российский четвертьфинал на «Артур Эш Стэдиум» завершился со счетом 6:4, 6:3, 6:4.
Медведев был сильнее в ключевых моментах поединка и выиграл у Рублева шестую встречу из восьми.
5 сентября Даниил Медведев обыграл австралийца Алекса де Минаура в матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу россиянина. Теннисисты провели на корте 2 часа 40 минут.
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