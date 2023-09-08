Главный тренер «Ак Барса»: «Мы сделали правильные выводы»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов остался доволен качеством игры своей команды в матче против «Куньлунь Ред Стар». Наставник рассказал, в какой момент был снят вопрос о победителе встречи.

— Команда играла хорошо, мы сделали правильные выводы. Ребята и по игре здорово сработали, и креативно создавали много хороших моментов. Соперник изначально был неплохой, но, когда мы забили и завладели инициативой, там уже было все понятно, — передает его слова клубная пресс-служба.

Еще тренер похвалил своих подопечных за креативную игру. Он заверил, что команда будет стараться играть в таком духе.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Мы бы хотели всегда так играть, но не всегда получается. Нельзя забывать, что соперник еще существует, который тоже играет. Не все команды позволяют такое, но у нас достаточно много хороших игроков, которые должны так играть каждый матч. Будем стараться, — сказал Билялетдинов.

Матч закончился победой казанцев со счетом 5:1. Голы забили: Дмитрий Юдин, Евгений Свечников, Станислав Галиев, Дамир Жафяров и Вадим Шипачев. Следующий матч в Казани «Ак Барс» проведет против минского «Динамо» 12 сентября.

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Айрат Назипов