В Армении освободили блогера Микаэля Бадаляна и журналиста Ашота Геворкяна

В Армении освободили блогера Микаэля Бадаляна и журналиста Ашота Геворкяна. Об этом пишет Sputnik Армения.

— По версии следствия, задержанные по делу о незаконном обороте оружия другие фигуранты без ведома Геворкяна, положили в багажник его машины пакет с автоматом, патронами, несколькими гранатами, — говорится в сообщении.

Оба были задержаны накануне в рамках уголовного дела по статье о незаконном обороте огнестрельного оружия.

Напомним, Россия выразила озабоченность задержанием Микаэла Бадаляна и Ашота Геворкяна. Послу Армении выразили жесткое представление на фоне недружественных действий Еревана. Также в МИД подчеркнули, что Армения провела на своей территории военные учения с участием США и запустила процесс ратификации Римского статута МУС. Послу напомнили и о поездке в Киев супруги премьер-министра с передачей гуманитарной помощи киевскому режиму.

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Айрат Назипов