В МИД России вызвали посла Армении из-за недружественных действий Еревана

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В министерство иностранных дел России вызвали посла Армении. Ему выразили жесткое представление на фоне недружественных действий Еревана, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что Армения провела на своей территории военные учения с участием США и запустила процесс ратификации Римского статута МУС. Послу напомнили и о поездки в Киев супруги премьер-министра с передачей гуманитарной помощи киевскому режиму.

Послу передали ноту протеста из-за оскорбительных высказываний председателя национального собрания Армении в адрес представителя министерства. Также Россия выразила озабоченность задержанием блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Ашота Геворкяна.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

— В Москве твердо исходят из того, что Россия и Армения остаются союзниками, и все договоренности по развитию и укреплению партнерских отношений будут полностью выполнены на благо народов наших двух стран. Это, среди прочего, касается организации учений по линии ОДКБ и направления в дальнейшем в республику наблюдательной миссии Организации в целях содействия урегулированию между Арменией и Азербайджаном, — говорится в сообщении МИД.

В Армении 11—20 сентября пройдут совместные учения армянских и американских военных. В качестве цели учений обозначено повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым операциям.

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Айрат Назипов