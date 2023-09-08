Президент казанского «Рубина» анонсировал реконструкцию на клубной базе — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Президент казанского «Рубина» Марат Сафиуллин анонсировал реконструкцию на клубной базе, а также строительство манежа и подготовительного центра. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сафиуллин осмотрел условия проживания и обучения детей на клубной базе. Сейчас в академии занимаются около 400 воспитанников под руководством 40 тренеров.

— Без труда тяжело стать хорошим футболистом. Им не стать никогда, если у вас не будет знаний. Поэтому, дорогие наши будущие футболисты, мы вас ждем в «Рубине», — обратился Сафиуллин к детям.

Сегодня в академии «Рубина» прошла церемония посвящения новых воспитанников клуба 2009 года рождения, которые переедут в стены академии.

— Самые лучшие условия у нас в академии. Не знаю, с чем еще можно сравнить. Нас устраивает, мы довольны, — рассказала мама одного из воспитанников — Лейсан Ахметханова.

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Айрат Назипов