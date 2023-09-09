Эксперт рассказал, чем опасно несоблюдение норм приготовления шаурмы

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Такие бактерии, как сальмонеллы, кишечная палочка, стафилококки, могут попасть в пищу и стать причиной возникновения пищевых инфекций. Об этом предупреждает доктор медицинских наук терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Он объяснил, как опасные бактерии оказываются в пище:

«Попадают с рук персонала, не помытых после туалета, при плохо простерилизованных [продуктах], нарушениях технологий и сроков хранения», — цитирует его RT.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

После этого микробы размножаются, а в результате выделения токсинов происходит отравление организма.

Производители шаурмы заявили об индексации цен с сентября в среднем на 10—15%. Как утверждают представители бизнеса, главной причиной стало подорожание курятины. На этом фоне компании готовы поднять стоимость фастфуда примерно на 20 рублей.

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Галия Гарифуллина