В России вырастут цены на шаурму
Производители шаурмы заявили об индексации цен с сентября в среднем на 10—15%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на бизнесменов, которые занимаются производством и продажей фастфуда.
Как утверждают представители бизнеса, главной причиной стало подорожание курятины. На этом фоне компании готовы поднять стоимость фастфуда примерно на 20 рублей.
— Повышение цен уже идет, окончательное решение будет принято в ближайшее время после получения новых поставок мяса. Подорожание может составить 10—15% и даже больше, — рассказали изданию представители одной из компаний.
В июне сообщалось, что в России с начала года вырос спрос на шаурму в два—три раза. Отмечается, что с начала года общее число проданной шаурмы выросло на 9%. Россияне стали чаще покупать ближневосточное блюдо из-за подорожания пиццы и суши.
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