В России вырастут цены на шаурму

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Производители шаурмы заявили об индексации цен с сентября в среднем на 10—15%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на бизнесменов, которые занимаются производством и продажей фастфуда.

Как утверждают представители бизнеса, главной причиной стало подорожание курятины. На этом фоне компании готовы поднять стоимость фастфуда примерно на 20 рублей.

— Повышение цен уже идет, окончательное решение будет принято в ближайшее время после получения новых поставок мяса. Подорожание может составить 10—15% и даже больше, — рассказали изданию представители одной из компаний.

realnoevremya.ru/Ирина Анисимова (архив)

В июне сообщалось, что в России с начала года вырос спрос на шаурму в два—три раза. Отмечается, что с начала года общее число проданной шаурмы выросло на 9%. Россияне стали чаще покупать ближневосточное блюдо из-за подорожания пиццы и суши.

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Айрат Назипов