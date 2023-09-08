В Татарстане в 2025 году могут запустить производство ветрогенераторов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в 2025 году могут запустить производство ветрогенераторов, сейчас над политико-юридическими вопросами для запуска проекта работает АО «Силовые машины», сообщает «РБК Татарстан».



На начальном этапе в год планируют выпускать от 60 до 80 установок, планируемая проектная мощность производства — до 150 установок ежегодно.

— Сейчас мы решаем политико-юридические моменты. Планируем, что к концу 2023 года этот процесс завершим. Если говорить чисто технически, организация самого завода займет порядка года. И порядка полугода мы будем изготавливать пилотные образцы, отлаживать технологию, — рассказал руководитель направления по развитию чистой энергетики АО «Силовые машины» Василий Горяев.

В 2022 году заморозили проект ветроэлектростанции мощностью 71 МВт в Чистопольском районе Татарстана, реализацией которого планировала заниматься итальянская компания Enel. Глава Минпромторга республики Альберт Каримов указывал, что в условиях санкционного давления правительство Татарстана планирует сосредоточиться на собственных проектах.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко