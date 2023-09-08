Главой префектуры «Старый город» назначили Айрата Фаизова

Главой префектуры «Старый город» в Казани назначили Айрата Фаизова. Сегодня коллективу префектуры его представил руководитель исполкома Рустем Гафаров, сообщили в мэрии города.



До 2022 года префектом был Евгений Варакин, с прошлого года занимавший пост заместителя премьер-министра Татарстана. Он курирует восстановление подшефного республике Лисичанска и находится в ЛНР.

Айрат Фаизов окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «инженер». После этого он получил дополнительно образование в Корпоративном университете Сбербанка, прошел повышение квалификации в Московской школе управления «Сколково», в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ и Учебно-методическом центре по гражданской обороне и ЧС РТ.

Он начал трудовую деятельность в 2007 году в КГТУ, работая техником, после чего занимал должности методиста и директора высшей школы молодежи УВУ. В 2008 году Фаизов стал председателем совета молодежной общественной организации «Лига студентов Республики Татарстан», а в 2010-м — вернулся в КГТУ, где работал начальником отдела по работе со студенческой молодежью. С 2012 по 2014 годы он работал в Комитете по делам детей и молодежи исполкома на должности начальника отдела по работе с вузами, ссузами и молодежными организациями. В 2015-м стал заместителем председателя комитета, в 2016-м — его главой.

С 2021 по 2023 годы Айрат Фаизов трудился в должности замглавы администрации Советского района Казани.

Женат, воспитывает двух дочерей, состоит в кадровом резерве раиса Татарстана.

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Маргарита Головатенко