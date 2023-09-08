Исследование: у большинства курьеров в России есть высшее образование

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В России больше трети курьеров имеют высшее образование, каждый четвертый учится, а каждый восьмой — ведет свой бизнес. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Яндекс Доставки».

Высшее и неоконченное высшее образование имеют почти 40% курьеров, среднее специальное — треть. Наиболее распространены инженерно-технические (32%), экономические или финансовые профессии (17%). Еще 10% опрошенных получили образование в сфере информационных технологий (10%).

Для многих курьеров работа в доставке — временная. Большинство из них (80%) являются сотрудниками меньше года, еще 43% респондентов параллельно трудятся в другой отрасли. Получают образование 20% опрошенных, ведут свое дело — 12%.



Доля курьеров от 16 до 24 лет составляет 26%. Больше трети сотрудников доставки (34%) — от 25 до 35 лет, 24% работников — от 36 до 45. Старшее поколение (46 лет и старше) составляет 16% курьеров.



Интересно, что подавляющее большинство респондентов (85%) считают работу в доставке хорошим вариантом для молодых людей.

Напомним, в Казани средняя рыночная заработная плата курьеров на самокате, пеших или на велосипеде за год выросла до 42 тыс. рублей. Максимальные зарплаты курьеров на автомобилях в столице Татарстана могут достигать 110 тыс. рублей.

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Галия Гарифуллина