Медведев и Рублев встретятся в 1/4 финала Открытого чемпионата США

Даниил Медведев обыграл австралийца Алекса де Минаура в матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису, который прошел в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу россиянина. Теннисисты провели на корте 2 часа 40 минут.

А в четвертьфинале заключительного в сезоне турнира Большого шлема Медведев встретится со своим соотечественником Андреем Рублевым. Они проведут восьмую очную встречу, счет в противостоянии 5-2 в пользу третьей ракетки мира (Медведева).

В целом уже определились все четвертьфиналисты Открытого чемпионата США по теннису, уточняет «РИА Новости»:

Даниил Медведев (Россия) — Андрей Рублев (Россия);

Фрэнсис Тиафо (США) — Бен Шелтон (США);

Тейлор Фриц (США) — Новак Джокович (Сербия);

Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).

На официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) позже сообщили, что Даниил Медведев пятый раз подряд квалифицировался на итоговый турнир ATP.



Медведев 3 сентября обыграл спортсмена из Аргентины Себастьяна Баэса в матче третьего круга Открытого чемпионата США. Напомним, его призовой фонд составляет $65 миллионов.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова