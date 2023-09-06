Зинэтула Билялетдинов: «Сложно что-то комментировать»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов не смог объяснить причины поражения своей команды в матче с ХК «Сочи». Он заметил, что его игроки допускали много ошибок и потерь.

— Сложно что-то комментировать. Нужно посмотреть, разобраться, исправить свою игру. Надо вовремя забивать, было достаточно моментов, в том числе в большинстве. В концовке были хорошие моменты, но реализовать их не удалось, — передает его слова клубная пресс-служба.

Наставник пообещал разобраться в произошедшем и признал, что его хоккеисты сыграли плохой матч.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сегодня «Ак Барс» потерпел первое поражение в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2023/24. Команда проиграла на своем льду «Сочи» со счетом 1:3. Единственный гол в составе казанцев забил Вадим Шипачев.

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Айрат Назипов