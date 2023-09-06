Митрополита Кирилла назначили временно управляющим Оренбургской епархией

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Из-за смерти митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина временным управляющим Оренбургской епархией назначен митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Об этом сообщает пресс-служба Казанской епархии.

— Митрополит Вениамин (Зарицкий) отошел ко Господу 6 сентября. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил совершить погребение новопреставленного владыки в Николо-Угрешском ставропигиальном мужском монастыре, наместником которого митрополит Вениамин был в течение 18 лет, — говорится в сообщении.

Митрополит Вениамин родился 12 сентября 1953 года в Винницкой области Украины в семье рабочего. В 1973 году стал иподиаконом епархии Рязанского Симона (Новикова). Был возведен в сан митрополита 1 августа 2012 года. Он умер за шесть дней до своего 70-летия.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл был назначен главой Татарстанской епархии 8 декабря 2020 года. Он сменил Феофана, который скончался 20 ноября того же года на 74-м году жизни.

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Айрат Назипов