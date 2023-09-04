В сентябре «Метеор» отправится в пробный рейс из Татарстана до Удмуртии
Развитие дорожного хозяйства Татарстана и Удмуртии обсудили сегодня в АО «Аэропорт «Бегишево» министры транспорта двух республик Фарит Ханифов и Алексей Горбачев.
Министры обсудили развитие водного, железнодорожного и воздушного транспортного обслуживания.
На сентябрь этого года запланировали пробный рейс судна «Метеор» из Набережных Челнов до Сарапула.
Этой осенью из Ульяновска в Казань планируют организовать образовательный тур для школьников на «Метеоре-2020». Планируется отправить как минимум одну группу школьников из Ульяновска в Казань.
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