Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России
Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) удовлетворил жалобу Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение о приостановлении членства в организации, сообщила пресс-служба ПКР.
— Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется, — приводит ТАСС сообщение.
В Паралимпийском комитете России подчеркнули, что рассматривают варианты дальнейшей юридической защиты прав спортсменов в вопросе недопуска к международным соревнованиям.
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в мае заявил, что организация ведет работу над возвращением россиян на международную арену. Он отметил, что комитет активно сотрудничает с международными федерациями, которые несут ответственность за проведение соревнований. Бах надеется, что спортсмены из России и Белоруссии смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе.
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