Сегодня в Казани до +15 градусов и небольшой дождь
В Казани в четверг, 7 сентября, ожидается переменная облачность и небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.
Днем в столице Татарстана воздух прогреется до +13—15 градусов. Ветер северо-западный 6—11 м/с, местами порывами до 15—18 м/с.
В целом по республике прогнозируется от +13 до +18°С.
По предварительному прогнозу, в пятницу, 8 сентября, погоду в регионе сформирует тыловая часть циклона с северным порывистым ветром. Местами ожидаются дожди, температуры понизятся до +4—7°C ночью и +12—17°C днем. В субботу, 9 сентября, ожидается дождь. Днем температура воздуха составит +16—21°C.
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