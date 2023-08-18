Россия хочет купить африканских животных у ЮАР

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Россельхознадзор обсудит с ЮАР возможность импорта в Россию для зоопарков животных из охотничьих заказников республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

— Речь идет об импорте в адрес российских зоопарков экзотических животных (бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп, носорогов) из охотничьих заказников ЮАР, расположенных в провинциях Лимпопо и Гаутенг, — рассказали в Россельхознадзоре.

Уточняется, что российская сторона попросила коллег представить развернутые сведения о распространении в ЮАР таких болезней, как ящур, африканская чума свиней, грипп птиц и других.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В декабре прошлого года в казанском зооботсаду «Река Замбези» появились новые обитатели — три зебры Чапмана. Самца Джанго привезли из зоопарка Дрездена, а самок Зик-Зик и Зак-Зак — из французского сафари-парка.

А в конце 2021 года в этот же зоопарк привезли сомалийскую ослицу Белль. Ее доставили из французского города Туари.

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Айрат Назипов