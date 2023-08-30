В Казани на нанесение дорожной разметки парковочных мест направят свыше трех миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанские власти намерены потратить 3,1 млн рублей на работы по нанесению дорожной разметки парковочных мест на улично-дорожной сети. Услуги нужно оказать в течение двух месяцев с момента заключения контракта, выяснило «Реальное время», изучив тендер.

Для работ подрядчику понадобится термопластик, холодный пластик и микростеклошарики. Разметку нужно наносить сплошными линиями белого цвета и прерывистыми линиями синего цвета.

В списке — 27 адресов. В перечень вошли: проспект Ямашева, улицы Островского, Петербургская, Калинина, Чехова, Достоевского, Вишневского, Лево-Булачная, Бурхана Шахиди, Толстого, Искра, Бондаренко, Шуртыгина, Университетская, Бондюжская, Гвардейская, Искра, Патриса Лумумбы, Щербаковский переулок и парковка на Центральном стадионе.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Казани опубликовал обновленный реестр платных муниципальных парковок на дорогах общего пользования местного значения города. В нем перечислены парковки, плата за пользование которыми повышена до 50, 70 и 100 рублей. Полный список — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов