В Казани опубликовали список парковок, тарифы на которых повысили до 100 рублей в час

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполком Казани опубликовал обновленный реестр платных муниципальных парковок на дорогах общего пользования местного значения города. В нем перечислены парковки, плата за пользование которыми повышена до 50, 70 и 100 рублей.

В 100 рублей в час в Казани обойдется парковка на пяти улицах в центре и на площади Свободы:

ул. Профессора Нужина — четная сторона улицы, вдоль дома №2 по ул. Профессора Нужина; нечетная сторона улицы, вдоль дома №1 по ул. Профессора Нужина;

ул. Театральная — обе стороны улицы, от пересечения с ул. Дзержинского до пересечения с ул. Большой Красной;

площадь Свободы — по ул. Карла Маркса, от пересечения с ул. Пушкина до пересечения с ул. Театральной;

ул. Кави Наджми — обе стороны улицы, от пересечения с ул. Островского до начала пешеходной зоны на пересечении с ул. Баумана;

ул. Пушкина — четная сторона улицы, от пересечения с ул. Большой Красной до пересечения с ул. Бассейной;

ул. М. Джалиля — нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. Островского до начала пешеходной зоны ул. Баумана.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 70 рублей в час оценили парковку:



ул. Профсоюзная — нечетная сторона улицы. напротив дома №6 по ул. Профсоюзная и нечетная сторона улицы от пересечения с ул. Чернышевского до пересечения с ул. Баумана;

ул. Пушкина — нечетная сторона улицы от пересечения с ул. Профессора Нужина до пересечения с ул. Профсоюзной;

ул. Н. Столбова — обе стороны улицы, от пересечения с ул. Парижской Коммуны до пересечения с ул. Г. Камала;

ул. Япеева — нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. Дзержинского до пересечения с ул. К. Маркса; четная сторона улицы, вдоль дома №11а по ул. Дзержинского; нечетная сторона улицы от пересечения с ул. К. Маркса до пересечения с ул. Большой Красной;

ул. Миславского — четная сторона улицы от пересечения с ул. Дзержинского до пересечения с ул. К. Маркса; обе стороны улицы от пересечения с ул. К. Маркса до пересечения с ул. Большой Красной;

ул. Жуковского — нечетная сторона улицы от пересечения с ул. Горького до пересечения с ул. Большой Красной;

ул. Толстого — четная сторона улицы от пересечения с ул. Горького до пересечения с ул. К. Маркса; обе стороны улицы от пересечения с ул. К. Маркса до пересечения с ул. Большой Красной;

ул. Дзержинского — четная сторона улицы от пересечения с ул. Чернышевского до пересечения с ул. К. Наджми, со стороны парка «Черное Озеро»; вдоль дома №16 по ул. Дзержинского; обе стороны улицы от пересечения с ул. К. Наджми до пересечения с ул. Лобачевского;

ул. Чернышевского — участок между проезжими частями ул. Дзержинского со стороны парка «Черное Озеро»;

ул. Гоголя — нечетная сторона улицы от дома №25 до дома №29 по ул. Гоголя;

ул. Толстого — четная сторона улицы от пересечения с ул. Щапова до пересечения с ул. Горького;

ул. Гоголя — нечетная сторона улицы от пересечения с ул. Горького до пересечения с ул. Щапова;

ул. Гоголя — четная сторона улицы от пересечения с ул. К. Маркса до пересечения с ул. Большой Красной;

ул. Миславского — нечетная сторона улицы от дома №11 по ул. Миславского до пересечения с ул. Батурина;

ул. Профсоюзная — четная сторона улицы, от пересечения с ул. Кремлевской до существующей муниципальной парковки возле дома №4 по ул. Чернышевского;

ул. Н. Столбова — участок вдоль сквера напротив существующей муниципальной парковки.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

ул. Толстого — четная сторона улицы от пересечения с ул. Бутлерова до пересечения с ул. Щапова;

ул. Гоголя — обе стороны улицы, от пересечения с ул. Горького до пересечения с ул. К. Маркса;

участок на пересечении улиц Миславского и Батурина;

ул. Щапова — нечетная сторона улицы от пересечения с ул. Маяковского до пересечения с ул. Толстого;

ул. Лейтенанта Шмидта — обе стороны улицы перед Чеховским рынком;

ул. Чехова — четная сторона улицы вдоль дома №4 по ул. Чехова;

ул. Лейтенанта Шмидта — нечетная сторона улицы от пересечения с ул. Вишневского до пересечения с ул. Чехова;

ул. Айвазовского — четная сторона улицы от пересечения с ул. Бутлерова до пересечения с ул. Ульянова-Ленина; нечетная сторона улицы от пересечения с ул. Бутлерова до дома №5 по ул. Айвазовского;

ул. Бутлерова — четная сторона улицы от пересечения с ул. Айвазовского вдоль дома №44 по ул. Бутлерова;

ул. Гоголя в сторону р. Казанки — нечетная сторона улицы от пересечения с ул. Большой Красной до дома №25 по ул. Гоголя;

ул. Малая Красная — четная сторона улицы от пересечения с ул. Большой Красной до пересечения с ул. Адамюка;

ул. Профсоюзная — четная сторона улицы от дома №44 до дома №38 по ул. Профсоюзной;

ул. Профсоюзная — четная сторона улицы от дома №36 до дома №32 по ул. Профсоюзной;

ул. Профсоюзная — нечетная сторона улицы возле дома №9а по ул. Баумана;

ул. Жуковского — нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. Адамюка до пересечения с ул. Большой Красной;

ул. К. Наджми — четная сторона улицы от пересечения с ул. Право-Булачная до пересечения с ул. Островского;

ул. М. Джалиля — четная сторона улицы от пересечения с ул. Право-Булачной до пересечения с ул. Островского;

ул. Чехова — нечетная сторона улицы со стороны Чеховского рынка, от пересечения с ул. Достоевского до пересечения с ул. Лейтенанта Шмидта;

ул. Николаева — четная сторона улицы от пересечения с ул. М. Салимжанова до пересечения с ул. Островского со стороны сквера на пл. Тукая;

ул. Университетская — обе стороны улицы от пересечения с ул. Островского до пересечения с ул. Право-Булачной.

О повышении тарифов за парковку, не менявшихся на протяжении 6 лет, в Казани объявили 17 июля. Они увеличатся с 1 августа на 25 улицах. Повышение тарифов коснулось улиц Казани, где в пиковые часы загрузка парковочных мест достигает 95—100 процентов.



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Татьяна Демина