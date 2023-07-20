В Казани опубликовали список парковок, тарифы на которых повысили до 100 рублей в час
Исполком Казани опубликовал обновленный реестр платных муниципальных парковок на дорогах общего пользования местного значения города. В нем перечислены парковки, плата за пользование которыми повышена до 50, 70 и 100 рублей.
В 100 рублей в час в Казани обойдется парковка на пяти улицах в центре и на площади Свободы:
- ул. Профессора Нужина — четная сторона улицы, вдоль дома №2 по ул. Профессора Нужина; нечетная сторона улицы, вдоль дома №1 по ул. Профессора Нужина;
- ул. Театральная — обе стороны улицы, от пересечения с ул. Дзержинского до пересечения с ул. Большой Красной;
- площадь Свободы — по ул. Карла Маркса, от пересечения с ул. Пушкина до пересечения с ул. Театральной;
- ул. Кави Наджми — обе стороны улицы, от пересечения с ул. Островского до начала пешеходной зоны на пересечении с ул. Баумана;
- ул. Пушкина — четная сторона улицы, от пересечения с ул. Большой Красной до пересечения с ул. Бассейной;
- ул. М. Джалиля — нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. Островского до начала пешеходной зоны ул. Баумана.
В 70 рублей в час оценили парковку:
- ул. Профсоюзная — нечетная сторона улицы. напротив дома №6 по ул. Профсоюзная и нечетная сторона улицы от пересечения с ул. Чернышевского до пересечения с ул. Баумана;
- ул. Пушкина — нечетная сторона улицы от пересечения с ул. Профессора Нужина до пересечения с ул. Профсоюзной;
- ул. Н. Столбова — обе стороны улицы, от пересечения с ул. Парижской Коммуны до пересечения с ул. Г. Камала;
- ул. Япеева — нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. Дзержинского до пересечения с ул. К. Маркса; четная сторона улицы, вдоль дома №11а по ул. Дзержинского; нечетная сторона улицы от пересечения с ул. К. Маркса до пересечения с ул. Большой Красной;
- ул. Миславского — четная сторона улицы от пересечения с ул. Дзержинского до пересечения с ул. К. Маркса; обе стороны улицы от пересечения с ул. К. Маркса до пересечения с ул. Большой Красной;
- ул. Жуковского — нечетная сторона улицы от пересечения с ул. Горького до пересечения с ул. Большой Красной;
- ул. Толстого — четная сторона улицы от пересечения с ул. Горького до пересечения с ул. К. Маркса; обе стороны улицы от пересечения с ул. К. Маркса до пересечения с ул. Большой Красной;
- ул. Дзержинского — четная сторона улицы от пересечения с ул. Чернышевского до пересечения с ул. К. Наджми, со стороны парка «Черное Озеро»; вдоль дома №16 по ул. Дзержинского; обе стороны улицы от пересечения с ул. К. Наджми до пересечения с ул. Лобачевского;
- ул. Чернышевского — участок между проезжими частями ул. Дзержинского со стороны парка «Черное Озеро»;
- ул. Гоголя — нечетная сторона улицы от дома №25 до дома №29 по ул. Гоголя;
- ул. Толстого — четная сторона улицы от пересечения с ул. Щапова до пересечения с ул. Горького;
- ул. Гоголя — нечетная сторона улицы от пересечения с ул. Горького до пересечения с ул. Щапова;
- ул. Гоголя — четная сторона улицы от пересечения с ул. К. Маркса до пересечения с ул. Большой Красной;
- ул. Миславского — нечетная сторона улицы от дома №11 по ул. Миславского до пересечения с ул. Батурина;
- ул. Профсоюзная — четная сторона улицы, от пересечения с ул. Кремлевской до существующей муниципальной парковки возле дома №4 по ул. Чернышевского;
- ул. Н. Столбова — участок вдоль сквера напротив существующей муниципальной парковки.
- ул. Толстого — четная сторона улицы от пересечения с ул. Бутлерова до пересечения с ул. Щапова;
- ул. Гоголя — обе стороны улицы, от пересечения с ул. Горького до пересечения с ул. К. Маркса;
- участок на пересечении улиц Миславского и Батурина;
- ул. Щапова — нечетная сторона улицы от пересечения с ул. Маяковского до пересечения с ул. Толстого;
- ул. Лейтенанта Шмидта — обе стороны улицы перед Чеховским рынком;
- ул. Чехова — четная сторона улицы вдоль дома №4 по ул. Чехова;
- ул. Лейтенанта Шмидта — нечетная сторона улицы от пересечения с ул. Вишневского до пересечения с ул. Чехова;
- ул. Айвазовского — четная сторона улицы от пересечения с ул. Бутлерова до пересечения с ул. Ульянова-Ленина; нечетная сторона улицы от пересечения с ул. Бутлерова до дома №5 по ул. Айвазовского;
- ул. Бутлерова — четная сторона улицы от пересечения с ул. Айвазовского вдоль дома №44 по ул. Бутлерова;
- ул. Гоголя в сторону р. Казанки — нечетная сторона улицы от пересечения с ул. Большой Красной до дома №25 по ул. Гоголя;
- ул. Малая Красная — четная сторона улицы от пересечения с ул. Большой Красной до пересечения с ул. Адамюка;
- ул. Профсоюзная — четная сторона улицы от дома №44 до дома №38 по ул. Профсоюзной;
- ул. Профсоюзная — четная сторона улицы от дома №36 до дома №32 по ул. Профсоюзной;
- ул. Профсоюзная — нечетная сторона улицы возле дома №9а по ул. Баумана;
- ул. Жуковского — нечетная сторона улицы, от пересечения с ул. Адамюка до пересечения с ул. Большой Красной;
- ул. К. Наджми — четная сторона улицы от пересечения с ул. Право-Булачная до пересечения с ул. Островского;
- ул. М. Джалиля — четная сторона улицы от пересечения с ул. Право-Булачной до пересечения с ул. Островского;
- ул. Чехова — нечетная сторона улицы со стороны Чеховского рынка, от пересечения с ул. Достоевского до пересечения с ул. Лейтенанта Шмидта;
- ул. Николаева — четная сторона улицы от пересечения с ул. М. Салимжанова до пересечения с ул. Островского со стороны сквера на пл. Тукая;
- ул. Университетская — обе стороны улицы от пересечения с ул. Островского до пересечения с ул. Право-Булачной.
О повышении тарифов за парковку, не менявшихся на протяжении 6 лет, в Казани объявили 17 июля. Они увеличатся с 1 августа на 25 улицах. Повышение тарифов коснулось улиц Казани, где в пиковые часы загрузка парковочных мест достигает 95—100 процентов.
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