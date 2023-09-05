США проведут испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Соединенные Штаты Америки проведут 6 сентября испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом предупредил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

— Целью испытательного запуска ракеты является демонстрация готовности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания. Это испытание носит штатный характер, оно было запланировано несколько лет назад, — передает его слова «РИА Новости».

Он уточнил, что Вашингтон уведомил Москву о намерении провести испытания своей баллистической ракеты в рамках двухсторонних договоренностей.

По оценкам американских экспертов, 1 370 ядерных боеголовок размещено на 400 межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) Minuteman III шахтного базирования и на 280 баллистических ракетах Trident II D5 24 стратегических атомных подводных лодках (БРПЛ).



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Айрат Назипов