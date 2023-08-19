Казанские сотрудники ГИБДД усилят контроль за соблюдением правил перевозки детей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани с 21 августа по 10 сентября 2023 года будет проходить профилактическое мероприятие «Внимание — дети!». Как сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД по городу, его проведут в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

ГИБДД организует следующие мероприятия:

массовые проверки водителей, направленные на предупреждение нарушений правил перевозки детей;

профилактика нарушений ПДД, связанных с непредоставлением водителями преимущества пешеходам;

популяризация световозвращающих элементов;

акции по предупреждению нарушений ПДД несовершеннолетними, в ходе которых информация о нарушителях будет направлена в образовательные организации для проведения дальнейшей профилактической работы;

проверки состояния подъездных путей к образовательным организациям и оздоровительным лагерям, дорожных знаков, разметки, светофорных объектов и ограждений;

родительские собрания с участием сотрудников Госавтоинспекции по вопросам безопасного поведения детей на дорогах.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В ведомстве указали, что количество ДТП с участием детей увеличивается в августе-сентябре, когда подростки после продолжительного летнего отдыха забывают о правилах поведения на дороге. В прошлом году за эти два месяца в городе произошло 19 ДТП, в которых 19 детей получили ранения. Доля таких ДТП от общего количества зарегистрированных в течение года составляет 23%.

За семь месяцев этого года в столице республики зарегистрировали 81 ДТП с участием детей, в которых 87 несовершеннолетних получили различные травмы. У большинства из них медики зарегистрировали тяжелые травмы, остальные получили ушибы и ссадины различных частей тела.

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Айрат Назипов