Стоимость нефти Brent поднялась выше $91 впервые с 17 ноября

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Стоимость нефти марки Brent превысила $91 за баррель впервые с 17 ноября 2022 года. Об этом пишет RT со ссылкой на данные торгов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent находится на отметке $91,08 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь повысилась до $87 за баррель.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В конце августа стоимость эталонного сорта нефти Brent поднялась выше 86 долларов за баррель. Тогда же котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь поднялись до $81,72 за баррель.

Сегодня вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки. Решение будет действовать до конца нынешнего года.

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Айрат Назипов