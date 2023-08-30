Нефть Brent подорожала до $86 за баррель
В ходе торгов 30 августа стоимость эталонного сорта нефти Brent поднялась выше 86 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь повысились до $81,72 за баррель.
В мае Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти Brent в 2023 году на 8% — до $78,65 за баррель против $85,01 в предыдущем прогнозе. Цена нефти марки WTI прогнозировалась на уровне $73,62 за баррель в 2023 году и $69,47 за баррель в 2024 году.
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