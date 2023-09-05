Казанский «Рубин» отдал в аренду полузащитника

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков продолжит карьеру в махачкалинском «Динамо». Футболист перешел в новую команду на правах аренды до окончания сезона 2023/24, сообщает клубная пресс-служба.

Игроком «красно-зеленых» Костюков стал в феврале 2021 года. За казанскую команду он сыграл 38 матчей, забил 3 гола и сделал 5 голевых передач.



До «Рубина» Костюков играл в «Тамбове». За этот клуб спортсмен отыграл два сезона. После ухода он подписал с «Рубином» четырехлетний контракт.

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Айрат Назипов