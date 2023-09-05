Власти Казани обсудят увеличение числа автобусов на 94-м маршруте

В Казани могут увеличить количество автобусов на маршруте №94, сообщили в Комитете по транспорту города.



Сейчас автобус №94 на маршруте единственный. Жители столицы Татарстана сообщили, что он ходит не по расписанию — может опоздать почти на полчаса. В связи с этим многие не успевают доехать до пунктов назначения вовремя. Особенно это критично для школьников, опаздывающих на уроки, указали казанцы.

— После изучения пассажиропотока на маршруте №94, в соответствии с просьбами жителей, рассмотрят возможность увеличения количества автобусов на этом направлении.

В начале августа сотрудники казанской мэрии пообещали по возможности решить проблему с автобусами, едущими в поселок Привольный. В исполкоме указывали, что для увеличения количества автобусов на маршруте нужны деньги.

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Маргарита Головатенко