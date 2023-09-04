ТАСС: экс-аспиранту МГУ Азату Мифтахову предъявили обвинение в оправдании терроризма

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Следователи ФСБ предъявили обвинение в оправдании терроризма бывшему аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову. Юношу из Нижнекамска задержали при выходе из колонии после отбытия срока за хулиганство.

— Только что ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). В ходе следственных действий вину Азат не признал, воспользовавшись статьей 51, — сказала в интервью ТАСС его адвокат Светлана Сидоркина.

По ее словам, решение об избрании меры пресечения в отношении Мифтахова будет принято во вторник утром в Первомайском районном суде Кирова.

realnoevremya.ru (архив)

Головинский суд Москвы приговорил аспиранта МГУ Азата Мифтахова к 6 годам колонии 18 января 2021 года. Татарстанцу инкриминировался поджог двери офиса «Единой России». Его задержали 1 февраля 2019 года в Балашихе по делу об изготовлении взрывчатки, но затем обвинили в хулиганстве. 3 сентября у него истекает срок наказания, назначенного судом в Москве.

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Айрат Назипов