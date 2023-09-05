Правительство не поддержало законопроект о номерах для электросамокатов

Правительство не поддержало инициативу с введением государственной регистрации для электросамокатов и моноколес с присвоением им номеров, сообщает РБК.



Предложение о введении регистрации высказывал депутат Михаил Делягин. Кабмин в заключении указал, что некоторые предлагаемые нормы избыточны, тогда как ряд вопросов остается не урегулированным. Например, поскольку средства индивидуальной мобильности (СИМ) могут использовать не только владельцы, это сделает затруднительным контроль их передвижения камерами.

При этом КоАП уже предусматривает ответственность «иных лиц, участвующих в дорожном движении» за нарушения ПДД. К тому же регионы самостоятельно начинают вводить ограничения для электросамокатов.

В законопроекте не прописано урегулирование, связанное с оформлением документов на электросамокаты при совершении сделок с ними и с внесением изменений. Госрегистрация СИМов тоже потребует дополнительных средств из бюджета, но в предложении источники поступлений не определены.

realnoevremya.ru (архив)

Депутаты Госдумы намерены внести законопроект, который позволит местным властям запрещать использовать электросамокаты или снизить их скорость в муниципалитетах с согласия жителей. Если закон будет принят, то местные власти получат возможность ограничивать движение этих транспортных средств на конкретных территориях: к примеру, в парках, скверах или в отдельных пешеходных зонах.

Также было озвучено предложение ввести государственные номера и ответственность по Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовному кодексу (УК) РФ. Законодатели видят проблему в отсутствии нормы об ответственности лиц, управляющих СИМ, и считают введение ответственности для них наравне с водителями иного транспорта целесообразным.

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Маргарита Головатенко