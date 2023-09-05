В Татарстане остался несобранным урожай с 25 тысяч га полей

В Татарстане убран урожай с 98% площадей, осталось убрать 25 тысяч га. В республике обмолочено 1,4 млн гектаров. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

По его словам, оставшиеся площади представляют собой следующее: 10 тысяч га — яровая пшеница и 15 тысяч га — гречиха. Убрать остатки удастся в течение нескольких дней, добавил он.

Напомним, в начале месяца сообщалось, что в республике урожай собран с 97% площадей, а оставшиеся площади достигают 46,6 тысячи га. Лидируют по объему убранных площадей Рыбно-Слободский (98%), Арский, Сармановский и Дрожжановский (97%), Агрызский (96%) районы.



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Максим Кокунин