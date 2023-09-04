Российским и белорусским пловцам разрешили соревноваться в нейтральном статусе

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Бюро Международной федерации плавания (World Aquatics) разрешило спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Информация опубликована на сайте организации.

Пловцы из двух стран будут выступать в индивидуальных соревнованиях. Им разрешат участвовать только в состязаниях, где время или результат определяются выступлениями одного спортсмена. Максимум одному нейтральному спортсмену из России и одному из Белоруссии на одно соревнование разрешат участвовать в чемпионате мира по водным видам спорта.

— Несмотря на проблемы, с которыми мы сталкиваемся на международной арене, мы признаем свою ответственность за создание конкурентной, справедливой и инклюзивной среды для каждого участника, — сказал президент организации Хусейн Аль Мусаллам.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Уточняется, что за допуск россиян и белорусов высказались 67% опрошенных спортсменов со всего мира.

В марте 2022 года FINA (ныне — World Aquatics) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Позднее исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до международных стартов, не поддерживавших СВО российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Однако он предложил не рассматривать команды из России в качестве участников международных соревнований в игровых видах спорта.

В апреле нынешнего года Бюро Международной федерации плавания объявило о создании рабочей группы для изучения возможностей участия спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях.

В июле Хусейн Аль-Мусаллам заявил, что отстранение российских и белорусских спортсменов плохо сказывается на организации. Он собирался узнать мнение тренеров и спортсменов со всего мира перед принятием решения. На основе данных глава организации обещал принять «справедливое решение».



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Айрат Назипов