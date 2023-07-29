Глава World Aquatics усомнился в пользе изоляции спортсменов из России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) Хусейн Аль-Мусаллам заявил, что отстранение российских и белорусских спортсменов плохо сказывается на организации. Об этом информирует Yonhap.

— Мы должны быть уверены в целостности соревнований и безопасности атлетов. Если мы продолжим держать россиян и белорусов в изоляции, это будет нехорошо для World Aquatics. И, возможно, если они будут изолированы, ситуация в Европе не улучшится в сторону мира, — сказал он.

Хусейн Аль-Мусаллам хочет узнать мнение тренеров и спортсменов со всего мира перед принятием решения. На основе данных глава организации обещал принять «справедливое решение».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В марте 2022 года FINA (ныне — World Aquatics) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Позднее исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до международных стартов, не поддерживавших СВО российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Однако он предложил не рассматривать команды из России в качестве участников международных соревнований в игровых видах спорта.

В апреле нынешнего года Бюро Международной федерации плавания объявило о создании рабочей группы для изучения возможностей участия спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях.



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Айрат Назипов