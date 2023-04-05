World Aquatics рассмотрит допуск российских спортсменов на турниры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Бюро Международной федерации плавания (World Aquatics) объявило о создании рабочей группы для изучения возможностей участия спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях, таким образом поддержав рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).



— Это заявление последовало за обращением большинства участников олимпийского движения к МОК с просьбой изучить возможность возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международные спортивные мероприятия на основе принципов Олимпийской хартии, — приводит заявление «РИА Новости».

Рабочая группа представит отчет на следующем заседании бюро в июле 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В марте 2022 года FINA (ныне — World Aquatics) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до международных стартов не поддерживавших СВО российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Однако он предложил не рассматривать команды из России в качестве участников международных соревнований в игровых видах спорта.

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Маргарита Головатенко