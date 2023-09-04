В Татарстане повысили затраты на бесплатное горячее питание для младшеклассников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил норматив по затратам на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием для школьников начальных классов государственных образовательных организаций. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

На 2023 год средняя стоимость горячего питания на одного учащегося младшей школы определена в размере 58,94 рубля. Согласно документу, с 2024 года она составит 66,76 рубля вместо планируемых ранее 61,3 рубля. В 2025 году норматив установят на уровне 69,43 рубля вместо 63,75 рубля. В 2026 году сумма вырастет снова — уже до 72,21 рубля.

Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 3 апреля стоимость комплексов питания в школах Казани повысилась в среднем на 5—7 рублей. Как уточняли казанские власти, изменение цен касалось только половины казанских школьников, так как 45% учеников получают горячее питание бесплатно.

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Айрат Назипов