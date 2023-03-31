В Казани повысят стоимость питания в школах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Стоимость комплексов питания в школах Казани с 3 апреля повысится в среднем на 5—7 рублей. Об этом сообщает мэрия города.

Так, меню свободного выбора будет стоить 79 рублей (ранее 73 рубля), комплекс — 55 рублей (ранее 48 рублей), завтрак или полдник — 35 рублей вместо 30.

Власти уточнили, что изменение цен коснется только половины казанских школьников, так как 45% учеников получают горячее питание бесплатно.

Все 77 тысяч учеников начальных классов в столице Татарстана обеспечены одноразовым бесплатным горячим питанием за счет бюджета. Его стоимость индексировали с 1 сентября 2022 года, сейчас она составляет 62,1 рубля на человека.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Последний раз стоимость питания в школах города менялась два года назад — в апреле 2021 года. За это время, по данным Росстата, наиболее высокий рост цен произошел на молоко и молочную продукцию, сливочное масло, макароны и мясо. В целом индекс потребительских цен на продовольственные товары за этот период, согласно данным Росстата, составил 22,2%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов