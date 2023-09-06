Прием заявок от участников эксперимента по партнерскому финансированию пока не начат

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 1 сентября 2023 года вступил в силу федеральный закон о проведении на территориях четырех регионов России эксперимента по партнерскому финансированию. В перечень пилотных регионов вошли Башкортостан, Дагестан, Татарстан и Чеченская Республика.

В настоящее время Банк России пока не начал прием заявок от участников эксперимента. Как пояснили «Реальному времени» в отделении Банка России — Национальном банке Татарстана, нормативная база сейчас находится в процессе формирования. В банке ожидают, что необходимые документы будут приняты в короткие сроки.

Все участники эксперимента по партнерскому финансированию будут включены в специальный реестр Банка России, который будет размещен на официальном сайте регулятора.

Эксперимент, который будет длиться два года, позволит оценить заинтересованность участников рынка в новых финансовых инструментах и повысить доступность услуг для российских граждан, а также малого и среднего бизнеса, отметили в Нацбанке Татарстана:

— Включение республики в число пилотных регионов по тестированию партнерского (исламского) банкинга будет способствовать росту финансирования региональной экономики, — считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. — Татарстан, несомненно, будет лидером среди четырех регионов, включенных в этот эксперимент.



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Юлия Гараева