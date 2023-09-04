С чистопольского «Водоканала» хотят взыскать 250 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора направило претензию в адрес АО «Чистополь-Водоканал» с требованием возместить ущерб в размере 250 млн рублей. Как считают в ведомстве, именно на такую сумму предприятие нанесло ущерб реке Килевке.

— Проведено выездное обследование с привлечением специалистов лаборатории филиала «ЦЛАТИ по Республике Татарстан» для контроля качества сточных вод, сбрасываемых в водный объект. Согласно полученным результатам, установлены превышения по аммоний-иону в 17 раз, БПК-5 в 111 раз и сульфат-иону в 147 раз. Управлением рассчитан и согласован вред на сумму более 250 млн рублей, — сказано в сообщении ведомства.

Это уже не первый скандал, в который попадает «Чистополь-Водоканал». В 2020—2021 годах предприятие причинило вред реке Килевке на 48,6 млн рублей. После решения суда «Водоканал» заплатил только 20 млн рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В июне прошлого года «Реальное время» выяснило, что Волжско-Камское управление Росприроднадзора в судебном порядке взыскало с АО «Чистополь-Водоканал» 8,8 млн рублей задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016—2020 годы, а также 730,4 тыс. рублей пеней. Основной долг был насчитан за размещение отходов производства, а штрафные санкции — за несвоевременную и неполную оплату.

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Айрат Назипов