«Водоканалы» из Альметьевска и Чистополя заплатили почти 20 млн рублей штрафа за загрязнение рек

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора добилось в Арбитражном суде Татарстана выплаты штрафа от АО «Чистополь-Водоканал» и АО «Альметьевск-Водоканал». Оба предприятия в общей сложности заплатили 19,2 млн рублей за причинение вреда водным объектам.

Как сообщили в пресс-службе управления, в 2020 году АО «Чистополь-Водоканал» загрязнил реку Килевку. Причиненный ущерб специалисты оценили в 48,6 млн рублей.

— По результатам количественно-химического анализа сточных вод выявлено превышение нормативов предельно допустимого сброса загрязняющих веществ по фосфат-иону в 44 раза, по нитрит-иону в 5,6 раза, по меди в 3,9 раза, по общему железу в 2,7 раза, — рассказали в пресс-службе.

В добровольном порядке АО «Чистополь-Водоканал» оплатить ущерб отказалось, но представители Росприроднадзора доказали свою правоту в суде. В итоге АО «Чистополь-Водоканал» погасил часть задолженности на сумму 16,7 млн рублей на основании предоставленной Арбитражным судом рассрочки.

Фото: rpn.gov.ru

Аналогичная ситуация произошла и с АО «Альметьевск-Водоканал». В этом случае предприятие причинило вред реке Муратке на сумму 5,5 млн рублей. Организация также отказалась платить в добровольном порядке, но суд постановил возместить ущерб. В итоге «Водоканал» погасил часть задолженности на сумму 2,5 млн. рублей.

В июне прошлого года «Реальное время» выяснило, что Волжско-Камское управление Росприроднадзора в судебном порядке взыскало с АО «Чистополь-Водоканал» 8,8 млн рублей задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016—2020 годы, а также 730,4 тыс. рублей пени. Основной долг был насчитан за размещение отходов производства, а штрафные санкции — за несвоевременную и неполную оплату.



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Айрат Назипов