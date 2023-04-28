В Казани начался сезон фонтанов

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В этом году в Казани запустили первый фонтан. Речь идет о фонтане в сквере «Стамбул», который включили в тестовом режиме.

Как сообщили в Комитете по благоустройству города, остальные фонтаны будут включать постепенно. Сейчас их чистят, промывают, подкрашивают и регулируют.

В парке Петрова его и вовсе обновят. Вся чаша будет забетонирована, а затем там уложат плитку. Посередине будет установлен модульный фонтан с 32 струями вокруг и одной мощной струей в центре. В темное время суток фонтан будет освещать 15 светильников.

Фото: Благоустройство Казань/t.me

В конце марта «Реальное время» писало, что в городе начали готовить фонтаны к летнему сезону. В саду Кирова, в парке «Крылья Советов», в Горкинско-Ометьевском лесу, на бульваре «Ак чәчәкләр», в сквере «Стамбул», в парке Горького, на площади перед ДК Саид-Галиева в Дербышках отремонтировали светильники, насосы, контроллеры, выдвижные блоки и другие элементы фонтанов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов