В Казани начался сезон фонтанов
В этом году в Казани запустили первый фонтан. Речь идет о фонтане в сквере «Стамбул», который включили в тестовом режиме.
Как сообщили в Комитете по благоустройству города, остальные фонтаны будут включать постепенно. Сейчас их чистят, промывают, подкрашивают и регулируют.
В парке Петрова его и вовсе обновят. Вся чаша будет забетонирована, а затем там уложат плитку. Посередине будет установлен модульный фонтан с 32 струями вокруг и одной мощной струей в центре. В темное время суток фонтан будет освещать 15 светильников.
В конце марта «Реальное время» писало, что в городе начали готовить фонтаны к летнему сезону. В саду Кирова, в парке «Крылья Советов», в Горкинско-Ометьевском лесу, на бульваре «Ак чәчәкләр», в сквере «Стамбул», в парке Горького, на площади перед ДК Саид-Галиева в Дербышках отремонтировали светильники, насосы, контроллеры, выдвижные блоки и другие элементы фонтанов.
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